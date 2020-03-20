Италия обогнала Китай по смертности от коронавируса

Публикации за 20.03.20

Италия обошла Китай по летальности от коронавируса нового типа. За последние сутки на Апеннинах скончались еще 427 человек. Всего с начала вспышки умерли 3405 больных, приблизительно на 150 больше, чем в КНР, сообщает «Евроньюс».

В общей сложности с начала пандемии в Италии вирусом заразились более 41 тысячи человек. Прирост инфицированных за двадцать четыре часа составил рекордные 5322.

На помощь итальянцам прилетели китайские врачи из Уханя. И они считают, что мер, принимаемых итальянской стороной для борьбы с коронавирусом, недостаточно.

Сунь Шуопэн, Китайский Красный Крест: «Я полагаю, что здесь, в Милане, городе, столь пострадавшем от коронавируса, не действуют строгие карантинные меры. Общественный транспорт все еще работает, люди передвигаются по городу. В гостиницах устраиваются обеды и вечеринки. А еще вы не ходите в масках».

Жители в Италии находятся в самоизоляции уже почти две недели. Изначально карантин вводился до третьего апреля. Однако он будет продлен. Кроме того, правительство намерено ввести дополнительные ограничения для населения, которые будут касаться прогулок на открытом воздухе. Так же власти распорядились сократить часы работы продуктовых магазинов по выходным дням. Все больше офисов государственных учреждений переводятся на удаленный режим работы. Сокращается персонал в банках и почтовых отделениях, которые пока открыты, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 19.03.20

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