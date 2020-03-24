Летальность от коронавируса в Италии падает вторые сутки, заболеваемость по всей Европе – растет

Публикации за 24.03.20

Всемирная организация здравоохранения заявляет об ускорении темпов распространения коронавируса. В мире – уже более 300 тысяч заразившихся. Однако в Италии вторые сутки подряд снижается число летальных исходов и инфицированных. За 24 часа от инфекции скончался 601 человек. Заразились 4 790, сообщает «Евроньюс».

В Испании с начала эпидемии коронавирус выявлен у более чем 33 тысяч человек. Умерли свыше двух тысяч. Из них 460 – за сутки. Во Франции болезнь унесла жизни еще 186 человек. Общее количество смертей от COVID-19 составило 860. Число случаев заражения приближается к 20 тысячам.

По словам главы ВОЗ Тедроса Аданома Гебрейесуса, человечество не бессильно в противостоянии с новым коронавирусом: «Мы – не узники статистики. Мы можем изменить траекторию этой пандемии. Однако числа имеют значение, потому что это не просто числа, это люди и семьи, чьи жизни перевернул вирус».

На фоне тревожной эпидемиологической ситуации, генсекретарь ООН Антониу Гутерриш призывал к немедленному прекращению огня во всех уголках планеты: «Бушующий вирус демонстрирует безумство войны. Пришло время поставить заслон на пути вооруженных конфликтов и всем вместе сосредоточиться на подлинной борьбе всей нашей жизни. Я взываю к воюющим сторонам: остановите военные действия, отбросьте недоверие и вражду. Принесите надежду в места, наиболее уяззвимые для проникновения коронавируса».

Коронавирус представляет опасность для внутреннеперемещенных лиц, беженцев, и мигрантов. Эти люди живут в переполненных центрах, в плохих санитарных условиях, практически не имея доступа к современной и качественной медицине, передаёт «Евроньюс».

Женева, Елена Васильева

Женева. Другие новости 23.03.20

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