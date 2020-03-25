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Публикации за 25.03.20

Суточная смертность от коронавируса в Италии снова выросла

Суточная смертность от коронавируса в Италии снова выросла

В Италии снова выросла суточная смертность от коронавируса нового типа. По данным службы гражданской обороны, за последние 24 часа болезнь унесла жизни 743 человек. Это меньше субботнего антирекорда, когда от COVID-19 скончались 793 пациента, но больше показателей двух последних дней, сообщает «Евроньюс».

При этом количество новых случаев инфицирования снижается. За сутки коронавирус был выявлен у 3.612 человек, в понедельник их было 3.780, а в воскресенье – почти четыре тысячи.

«Полиция и армия работают умело и эффективно. Они проводят множество проверок. У нас действует механизм штрафов за нарушение карантина. Сумма увеличилась. У нас есть все необходимое, чтобы продолжить работу в том же духе», – сообщил премьер Италии Джузеппе Конте.

За несоблюдение мер по сдерживанию распространения коронавируса, теперь придется платить от 400 до 3 тысяч евро.

Общее число умерших с начала эпидемии в Италии составляет 6820 человек.

Рим, Елена Васильева

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