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Публикации за 26.03.20

На круизном лайнере в Италии заблокированы 85 российских туристов
Фото: www.costacruises.com/

На круизном лайнере в Италии заблокированы 85 российских туристов

Пассажирам лайнера Costa Victoria запретили сходить на берег в итальянском порту. На судне находятся 1,5 тысячи человек, в том числе 85 граждан России. Об этом сообщили в посольстве РФ.

Судно вышло из ОАЭ 7 марта. Туристка из Аргентины почувствовала себя плохо и была госпитализирована на Крите. У нее выявили коронавирус. 28 марта лайнер должен был причалить в Венеции, однако местные власти запретили ему заходить в порт. Таким же образом поступили в Триесте.

В результате Costa Victoria была перенаправлена к Чивитавеккье, которая находится в 80 километрах от Рима. Планировалось, что после медицинского осмотра пассажирам дадут сойти на берег, передает РИА «Новости».

«В ходе осмотра одной из пассажирок (не россиянке) стало плохо. У нее проявились симптомы гриппа. Она была госпитализирована. Департамент гражданской защиты Италии ввел временный запрет на сход с корабля. Российские граждане остаются на лайнере. Они обеспечены всем необходимым», – рассказали в дипмиссии.

На борту находятся 726 пассажиров, в том числе 85 россиян, и 776 членов экипажа.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 26.03.20

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