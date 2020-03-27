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Италия

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Публикации за 27.03.20

В Италии за сутки от коронавируса снова погибло более 600 человек

В Италии за сутки от коронавируса снова погибло более 600 человек

Ситуация с коронавирусом в Италии пока остаётся очень тяжелой.
За минувшие сутки на Апеннинах от COVID-19 скончались 662 человека. В среду за тот же период летальных исходов было 683. Инфицированных за 24 часа – плюс четыре с половиной тысячи – на тысячу больше чем накануне.

С начала эпидемии заразились свыше 80 тысяч. Болезнь унесла жизни более восьми тысяч человек, сообщает «Евроньюс». Жертвами эпидемии стали так же уже 33 врача. Заражены 6200 медработриков.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 26.03.20

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