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Публикации за 27.03.20

Ломбардия благодарит Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

Ломбардия благодарит Россию за помощь в борьбе с коронавирусом

В один из самых пострадавших из-за коронавируса районов на севере Италии – Бергамо – из России прибыли 100 военных вирусологов и экспертов в области эпидемиологии, а также оборудование для диагностики и проведения дезинфекционных мероприятий.Специалисты будут оказывать помощь в 65 пансионатах, где не хватает медицинского персонала и находятся пожилые, престарелые пациенты, сообщает «Евроньюс».

Власти области Ломбардия благодарят РФ за помощь в в борьбе с эпидемией коронавируса. «Наш регион больше других пострадал от коранавируса, здесь началось распространение инфекции, причем быстрыми темпами. Ваша помощь очень важна, потому нам, в первую очередь, требуются врачи и медицинский персонал. Это приоритетная потребность. Мы должны решить эту проблему совместными усилиями и ваше присутствие здесь говорит о том, что мы боремся с проблемой глобального масштаба», – заявил заместитель губернатора области Ломбардия Фабрицио Сала.

Губернатор Ломбардии Аттилио Фонтана, в свою очередь, обрушился с критикой на СМИ, опубликовавшие статьи о том, что присланная Россией помощь якобы бесполезна.

Договоренность об оказании содействия была достигнута во время телефонного разговора президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 27.03.20

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