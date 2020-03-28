Коронавирус за сутки убил почти 1000 итальянцев

Публикации за 28.03.20

В Италии за сутки коронавирус убил почти тысячу человек. По данным медиков, точное количество жертв составляет 969. Такой статистики с начала эпидемии не было ни в одной стране мира, сообщает «Евроньюс».

Власти Италии в очередной раз заявили, что жесткий карантин – единственная возможность остановить распространение смертельного вируса. Финансовая гвардия передала римской полиции и карабинерам свои дроны, чтобы они могли более эффективно отслеживать нарушителей карантина.

В городе Крема в центре Ломбардии армия возводит полевой госпиталь, чтобы разгрузить донельзя переполненные местные больницы. Министр обороны Лоренцо Герини провёл в пятницу видеоконференцию с больничными подразделениями на местах. Он отдал должное их усилиям, отметив, что «они призваны действовать в чрезвычайно сложных обстоятельствах».

Вслед за всемирно известными брендами Armani и Gucci, которые переключили производственные мощности на выпуск масок и одноразовых комбинезонов для врачей, Джанлука Брагути – владелец косметической компании Biokosmes в провинции Лекко – начал выпускать дезинфицирующие средства.

«Сегодня мы выпускаем 20 000 маленьких бутылочек геля и 1000 больших ёмкостей для больниц в сутки. Мы разработали эту формулу в 2004 году, в разгар эпидемии атипичной пневмонии, и теперь адаптировали ее, следуя требованиям ВОЗ», – говорит он.

Со словами благодарности тем, кто заботится о больных коронавирусом, обратился в ходе пятничного богослужения в базилике Святого Петра Папа Римский.

Общее число инфицированных в Италии превзошло показатель Китая, составив 86 498 человек. За сутки на Апеннинском полуострове отмечено 4 401 новых случаев заражения. Как отметили в Высшем институте здоровья, в Италии пока не пройден пик эпидемии, однако он может быть близок. На это указывает медленное снижение темпов заражения, передаёт «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 27.03.20

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