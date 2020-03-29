Жертвами коронавирусной инфекции нового типа стали более 10 тысяч итальянцев

Публикации за 29.03.20

В Италии жертвами коронавирусной инфекции стали более 10 тыс. человек. Только за последние сутки умерли 889 инфицированных. Такие данные представил глава Управления гражданской защиты Анджело Боррелли. В общей сложности зарегистрированы более 92 тыс. случаев заражения, сообщает «Евроньюс».

Управлении гражданской защиты отмечают при этом, что темпы распространения COVID-19 немного замедляются. Если в четверг прирост составил 8,3%, то по в субботу он опустился до 6,9%.

В Бергамо, одно из самых пострадавших городов Италии, возводится крупнейший в стране полевой госпиталь. Его строят «Альпини» – военнослужащие горнострелковых войск. Уже через несколько дней комплекс сможет вместить 230 пациентов. Работать там будут, как ожидается, в том числе российские медики, которые прибыли в Италию на этой неделе.

По всему миру количество выявленных случаев COVID-19 составляет 650 тысяч человек, 30 тысяч из которых скончались. В скорбном списке лидирует Италия, в Испании – более 5800 умерших. Китай на третьем месте: 3200 жертв вируса.

Рим, Елена Васильева

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