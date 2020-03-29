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Италия

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Публикации за 29.03.20

Жители деревни в Италии, которые не болеют коронавирусом, поголовно сдадут кровь на анализ

Жители деревни в Италии, которые не болеют коронавирусом, поголовно сдадут кровь на анализ

Медики изучают жителей деревни Феррера-Эрбоньоне в Павии (Ломбардия), жители которой не болеют коронавирусом нового типа. Как сообщает ansa.it есть предположение, что в крови у местных итальянцев есть некие антитела, которые спасают их от заболевания. Ломбардия, напомним, является одним из мощных очагов распространения COVID-19, болезнь уносит сотни итальянцев каждый день.

Чуть более тысячи обитателей Феррера-Эрбоньоне становятся предметом изучения неврологического института Мондино в Павии.

В минувшую субботу глава поселения (и, по совместительству, доктор) Джованни Фассина выпустил уведомление для граждан: все жители до 2 апреля должны сдать кровь на анализ.

Эксперты института Мондино намерены изучить пробы и попытаться понять, что спасает людей от коронавируса.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.03.20

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