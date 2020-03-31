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Публикации за 31.03.20

В Италии снижается количество инфицированных COVID-19

В Италии снижается количество инфицированных COVID-19

Поступила новая суточная информация об умерших от последствий коронавируса в Италии – речь идёт о 812 жертвах. Общий показатель превышает 11 тысяч человек – столько умерло в стране с начала эпидемии. Общее число заразившихся – более 100 тысяч человек, сообщили в понедельник в Департаменте гражданской защиты.

При этом за последние сутки зарегистрировано рекордно низкое число новых случаев заражения – 1648, а также рекордно высокое число излечившихся за сутки – 1 590 человек. Общее число инфицированных с начала эпидемии, включая умерших и вылечившихся, составило 101 739 человек, сообщают «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 30.03.20

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