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Публикации за 31.03.20

Италия скорбит и борется с коронавирусом нового типа

Италия скорбит и борется с коронавирусом нового типа

По всей Италии приспущены государственные флаги: здесь прошла минута молчания в память жертв COVID-19 и в честь медиков, которые с риском для жизни ведут борьбу против эпидемии

Число выявленных заражений продолжает быстро расти – их в Италии уже более 100 тысяч. Но последние данные внушают некоторый оптимизм, сообщает «Евроньюс».

Число тяжёлых пациентов, которым требуется реанимация, сократилось вдвое по сравнению с серединой марта.

В неапольской больнице Котуньо проходит испытание препарат тоцилизумаб – это иммунодепрессор, который обычно используется для лечения ревматоидного артрита. Первые результаты обнадёживают: в понедельник 11 пациентов, принимавших тоцилизумаб, были выписаны из больницы.

Промышленники, тем временем, пытаются оценить экономические последствия кризиса для Италии: всеобщая конфедерация итальянской промышленности предсказывает 10-процентный спад ВВП по отношению к первому полугодию 2019-го.

По словам представителей ассоциации, вирус ударил в самое сердце итальянской экономики и риск рецессии очевиден.

Между тем на улицах Неаполя появились «корзины солидарности» – все желающие могут оставить в них немного еды для тех, кто в условиях кризиса остался без последних средств к существованию.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 31.03.20

ВОЗ: ношение масок не прекратит пандемию, а из-за карантина заражения сместились в семьи. / В Италии снижается количество инфицированных COVID-19. / Найдена ещё одна деревня в Италии, жители которой не болеют коронавирусом нового типа. Читать дальше

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