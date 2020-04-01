Пандемия коронавируса в Италии имеет признаки замедления

Публикации за 01.04.20

Эпидемия в Италии, возможно, достигла пика. Об этом, в том числе, свидетельствует динамика новых заражений – их выявляется с каждым днём все меньше, сообщает «Евроньюс».

Глава Высшего института здоровья Сильвио Брузаферро считает, что в Италии идёт «выравнивание» хода эпидемии. Если эти надежды оправдаются, статистика новых заражений продолжит постепенно снижаться.

Но число жертв короновируса продолжает по-прежнему быстро расти. За минувшие сутки скончались 837 итальянских пациентов с диагностированной COVID-19. Общее число погибших от эпидемии в этой стране достигло 12 428 человек.

За сутки выявлены ещё 4053 инфицированных итальянца. Больными считаются 77 635 пациентов. В общей сложности, включая выздоровевших и скончавшихся людей, число зарегистрированных в Италии случаев новой коронавирусной инфекции составило 105 792.

В Ломбардии, где итальянским властям помогают российские мобильные комплексы дезинфекции и мобильные лаборатории, впервые отмечено небольшое снижение числа пациентов в палатах интенсивной терапии.

Ватикан, в котором насчитывается шесть инфицированных, присоединился к итальянскому дню траура – флаги города-государства были приспущены в знак солидарности с теми, кого затронула эпидемия и с теми, кто ведёт с ней борьбу.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 31.03.20

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