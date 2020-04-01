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Италия

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Публикации за 01.04.20

Демарш в итальянском парламенте – демонстративно снят флаг ЕС (ВИДЕО)

Демарш в итальянском парламенте – демонстративно снят флаг ЕС (ВИДЕО)

Вице-президент палаты депутатов в Италии Фабио Рампелли снял видеоролик в своём кабинете – политик в белых перчатках и респираторе аккуратно снимает флаг Евросоюза с флагштока, сворачивает его, уносит куда-то и возвращается уже с итальянским триколором, водружая его на освободившееся место.

После он берет в руки свернутый флаг ЕС и говорит: «Возможно, мы увидимся позже. Возможно». Видео опубликовано на youtube-канале портала Fratelli d'Italia. Демарш Рампелли, вероятно, связан с тем, что на первоначальном этапе страны ЕС отказались оказывать помощь Италии, которая оказалась первой наиболее пострадавшей в Европе от коронавируса – всего за месяц заразились десятки тысяч жителей страны, многие не выжили.

Одной из первых стран, отправивших помощь Италии, стала Россия – после переговоров премьера Джузеппе Конте и президента России Владимира Путина, последний распорядился отправить на Апеннины спецмиссию из военных медиков. Несколько бортов со специалистами, лекарствами и оборудованием вылетели в Италию.

Русская миссия работает в Ломбардии, помогая местным врачам оказывать медицинскую помощь населению и обеззараживать больницы, дома престарелых, и так далее.

Политик снял флаг Евросоюза

Рим, София Галанова

Рим. Другие новости 01.04.20

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