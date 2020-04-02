Ситуация с Covid-19 в Италии может улучшиться к концу апреля

Публикации за 02.04.20

Италия вышла на плато заболеваемости коронавирусом нового типа. Примерно через полтора месяца после постановки первого диагноза Covid19 темпы распространения заболевания перестали расти.

Новая тенденция будет понятна через неделю, необходимо подождать, говорят власти. Как заявил в среду глава итальянской гражданской защиты Анджело Боррелли, дальнейшее развитие ситуации будет зависеть от соблюдения населением действующих ограничений. Если сейчас расслабиться и прекратить их соблюдать – заболеваемость снова пойдет вверх.

«Мы должны быть осторожны, падение заболеваемости еще не началось», – отметил Боррелли в беседе с журналистами Corriere della Sera. Если итальянцы продолжат следовать правительственным указаниям, число зараженных должно, по мнению экспертов, начать явно (и не только в определенных областях) уменьшаться в конце апреля.

"(Эпидемиологическая) кривая показывает, что мы достигли плато, что означает, что мы находимся на вершине», – подтвердил Сильвио Брусаферро, глава Итальянского института здравоохранения. Но он также призвал итальянцев соблюдать все существующие ограничения, чтобы тенденция к снижению количества новых случаев (в процентах) продолжалась.

Он также отметил, что в минувшую субботу, например, полиция наложила 5000 штрафов за нарушение комендантского часа. Среди тех, кто вышел на улицу, были также 50 итальянцев с положительным тестом на коронавирус, они должны были находиться дома на карантине.

Рим, Елена Васильева

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