ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 02.04.20

Италию от коронавируса спасет только тотальный карантин – китайский вирусолог

Италию от коронавируса спасет только тотальный карантин – китайский вирусолог

Никаких полумер, только полное прекращение всех видов деятельности, включая остановку всех предприятий, офисов и магазинов на месяц – это лучший рецепт для борьбы с пандемией, считает китайский вирусолог Чиоу Инцин, возглавляющий китайскую медицинскую делегацию в Италии. По мнению эксперта, ситуация в стране требует «реального коллективного блока всех действий, как это было в Китае».

Тотальный карантин – единственный способ добиться «строгого контроля за распространением болезни, в противном случае все больше и больше людей будут болеть и больницы этого не выдержал», – рассказал казал китайский эксперт Il Fatto Quotidiano.

Ещё одной проблемой Италии вирусолог из КНР считает то, что больницы расположены в старых зданиях – это не позволяет адаптировать их под актуальные запросы во время пандемии коронавируса.

«Это не критика, нам также пришлось строить новые больницы. Но у нас был еще запас их от эпидемии атипичной пневмонии», – пояснил Чиоу Инцин.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.04.20

Ситуация с Covid-19 в Италии может улучшиться к концу апреля. / Пандемия в Италии показала первые признаки замедления. / Демарш в итальянском парламенте – демонстративно снят флаг ЕС (ВИДЕО). Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter