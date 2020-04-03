ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 03.04.20

В Италии от коронавируса погибло почти 14 тысяч человек

В Италии от коронавируса погибло почти 14 тысяч человек

В Италии за сутки от коронавируса скончались 760 человек. Общее число жертв с начала пандемии почти достигло 14 тысяч. Италия остаётся на первом месте в мире по количеству смертей. Общее заражённых за всё время превысило 115 тысяч – более 18 тысяч из них уже здоровы, сообщает «Евроньюс».

Ранее в Риме выступали с сообщениями о том, что прирост новых случаев и смертей стабилизировался, эпидемия в стране достигла пика – но говорить о том, что он переходит в снижение, пока рано.

Карантин в Италии продлится, по меньшей мере, до 13 апреля. В четверг мэр Милана заявил, что даже если меры изоляции будут сняты, не исключён сценарий, при котором их придётся потом ввести вновь. Единственная гарантия безоговорочной отмены карантина, по словам градоначальника – изобретение эффективной вакцины против коронавируса нового типа.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 02.04.20

Врачи выявляют нетипичные симптомы коронавируса: спутанность сознания, судороги, отек мозга. / Австралия начала испытания вакцины от коронавируса на хорьках. / Италию от коронавируса спасет только тотальный карантин – китайский вирусолог. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter