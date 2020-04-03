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Публикации за 03.04.20

Итальянец задушил свою девушку из-за подозрений на заражение коронавирусом

Итальянец задушил свою девушку из-за подозрений на заражение коронавирусом

В Италии медбрат убил свою девушку, которая проходила практику в клинике. Он думал, что любимая заразила его коронавирусом. Об этом сообщает Daily Mail.

Преступление произошло в городе Мессина на острове Сицилия. Антонио де Пасе сам позвонил в полицию и признался в убийстве Лорен Куаранты. Мужчина пытался покончить с собой.

Прибывшие на место медики оказали помощь медбрату, спасти его девушку не удалось. В разговоре с правоохранителями мужчина заявил, что убил возлюбленную, потому что она заразила его коронавирусной инфекцией.

Куаранта училась на врача и проходила практику в одной из местных больниц. Не так давно девушка опубликовала пост, в котором сообщила о гибели нескольких медиков, заразившихся COVID-19.

Полиция проводит расследование и выясняет детали произошедшего. Тесты на коронавирус убийцы и его жертвы дали отрицательный результат.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 03.04.20

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