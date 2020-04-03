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Публикации за 03.04.20

Умер заразившийся коронавирусом легендарный дизайнер Серджио Росси
Фото: wwd.com

Умер заразившийся коронавирусом легендарный дизайнер Серджио Росси

Скончался знаменитый итальянский дизайнер обуви Серджио Росси. Основателю одноименного бренда, легенде мира моды было 85 года. По данным итальянского агентства ANSA, у модельера был положительный тест на коронавирус. Предварительной причиной смерти медики назвали двустороннюю пневмонию, вызванную COVID-19, уточняет издание Corriere Romagna.

Несколько дней назад Серджио Росси был госпитализирован в городе Чезена в регионе Эмилия-Романья на севере Италии. Он поступил в больницу в стабильном состоянии, но затем ему резко стало плохо. Врачи боролись за жизнь модельера, но спасти не смогли.

Первая коллекция женской обуви была представлена Росси в 60-х годах прошлого века и сделала его известным во всем мире. Его компания разработала более 6 тысяч моделей обуви. Серджио России также создавал коллекции обуви для модных домов Versace, Dolce & Gabbana и Azzedine Alaïa.

Рим, Наталья Петрова

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