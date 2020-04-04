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Италия

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Публикации за 04.04.20

Итальянцы жертвуют еду для соотечественников, у которых на карантине закончились деньги

Итальянцы жертвуют еду для соотечественников, у которых на карантине закончились деньги

Все больше итальянцев, сидящих больше трёх недель в карантине, не могут позволить себе еду. Деньги закончились. Чтоб хоть чём-то помочь нуждающимся южно-итальянский Неаполь вновь применяет свою давнюю добрую традицию caffe sospeso- «подвешенный кофе», когда выпив чашечку ароматного напитка, посетитель оплачивает ещё и вторую – для незнакомого человека, который не может её себе позволить. Сейчас, во время кризиса, связанного с пандемией, в Неаполе появились «подвешенные корзины», сообщает «Евроньюс».

Волонтёр Анджело Пиконе говорит: «Инициатива «подвешенных корзин» родилась в это чрезвычайной эпидемиологической ситуации, которая очень скоро привела и к чрезвычайной социальной ситуации. И мы решили справиться с ней всем миром, помогая друг другу. Эта надпись на корзинах – «Оставь, что можешь, возьми, что тебе нужно» – напоминает, что мы все находимся в одной лодке».

Инициативу Неаполя подхватили и другие итальянские города. «Подвешенные корзины и коробки» теперь можно увидеть повсюду- на местных рынках, в небольших магазинах, в супермаркетах. Многие семьи, лишившись возможности работать, сталкиваются с серьёзными экономическими трудностями. К организации доставки им помощи подключились также некоторые муниципалитеты. Люди делают покупки для себя и для других семей, которых они не знают. Продукты и предметы первой необходимости остаются в магазине, а волонтёры потом разносят покупки нуждающимся.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 04.04.20

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