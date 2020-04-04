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Италия

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Публикации за 04.04.20

«Нам нечего есть» – в Италии ребенок позвонил в полицию и пожаловался на голод

«Нам нечего есть» – в Италии ребенок позвонил в полицию и пожаловался на голод

В Италии 12-летняя девочка, чей отец потерял работу из-за пандемии коронавируса, вызвала полицию, потому что семье было нечего есть. Как пишет агенство ansa.it, ребенок позвонил в полицию и сообщил следующее: «Мы голодны, мой отец без работы, а холодильник пуст. Помогите нам, пожалуйста».

Терпящая бедствие семья живет в деревне Вергато под Болоньей. Оператор в колл-центре полиции успокоила девочку и отправила домой наряд. Прибывшие на место полицейские удостоверились, что девочка говорила правду: ее отец, который был единственным кормильцем в семье, потерял свою работу из-за кризиса с коронавирусом, а холодильник в доме, где девочка живет с родителями и братом, был пуст.

Карабинеры сходили в ближайший магазин и купили бедствующей семье продукты: молока, макарон, яиц, муки, мяса, печенья, фруктов и овощей.

Будет ли государство как-то помогать людям, оставшимся без средств существования, пока не сообщается.

Как ранее писал «Новый День», обнищавших в результате пандемии коронавируса в Италии с каждым днём становится все больше. Кто может – жертвует еду для соотечественников, покупая ее в магазинах и оставляя для дальнейшего распространения волонтёрам. Карантин в Италии продолжается 4 недели и, скорее всего, закончится не ранее мая.

Рим, Елена Васильева

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