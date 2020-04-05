В Италии от коронавируса умерло за сутки почти 700 человек

Публикации за 05.04.20

В Италии в результате осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 15623 человека, за последние 24 часа умер 681 заболевший. Всего с начала эпидемии выявлено 124 632 случая заражения. Темпы эпидемии немного снижаются: за сутки зарегистрировано 4805 новых случаев, сообщает «Евроньюс».

Власти по-прежнему просят жителей страны соблюдать строгие правила карантина, так как о значительном снижении прироста заболеваемости говорить еще рано.

Выздоровели 20996 пациентов. В реанимационных палатах снизилось число пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего в отделения интенсивной терапии находятся 3994 человека, на 74 меньше, чем в пятницу. В значительной мере это относится к Ломбардии, там насчитывается на 53 койки меньше.

Итальянские врачи делают все возможное, чтобы разгрузить больницы. В городе Пьяченца в регионе Эмилия-Романья Луиджи Каванна с самого начала эпидемии лечит инфицированных на дому, он оказал помощь сотне заболевших и лишь нескольким из них потребовалась госпитализация.

«Если мы обнаруживаем пневмонию, то мы выдаем больному список необходимых лекарств. Конечно, приходится расстраивать пациентов, зачастую они не могут сами выйти на улицу, это непростая ситуация. Но благодаря нашему методу мы добились хороших результатов. Многие пациенты говорили мне: вы пришли и это уже хорошо. Когда врач слышит такие слова – это бесценно», – говорит Луиджи Каванна. В обычное время в больнице Пьяченцы он руководит отделением онкологии. Его опыт уже переняли коллеги в других городах региона, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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