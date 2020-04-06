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Италия

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Публикации за 06.04.20

В Италии снова падает показатель суточной смертности от Covid-19

В Италии снова падает показатель суточной смертности от Covid-19

В Италии за сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 525 человек. Это самый низкий суточный показатель смертности с 19 марта, сообщает «Евроньюс».

Всего с начала вспышки заболевания умерли 15887 человек, в субботу, сутки назад, – 681.

Общее число выявленных заражений за время эпидемии составило 128 948. За последние 24 часа выявлено 4316 новых случаев, меньше, чем в субботу (4805). Выздоровели 21 815 пациентов. В отделениях интенсивной терапии сейчас лежат 3977 человек, из них 1317 – в Ломбардии.

Рим, Елена Васильева

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