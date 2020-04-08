Публикации за 08.04.20

У итальянского «пациента номер 1» родилась дочь. Как сообщает агентство ansa.it, ребенок появился накануне в больнице Buzzi в Милане.

Напомним, первый пациент с Сovid-19 был выявлен в Италии в феврале и выписан из больницы 23 марта с негативным тестом на коронавирус нового типа.

Жена «пациента номер 1» также заразилась Covid-19. Она была госпитализирована для наблюдения, а затем выписана из больницы здоровой.

Сообщается, что новорожденный ребенок так же родился здоровым.

Рим, Елена Васильева

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