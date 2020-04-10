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Публикации за 10.04.20

Италия и Франция поставили новый антирекорд по смертности от Covid-19

Италия и Франция поставили новый антирекорд по смертности от Covid-19

Европейские страны преодолели печальный рубеж: в результате заражения коронавирусом в Италии скончались свыше 18 тысяч человек, во Франции – более 12 тысяч.

Но есть и обнадеживающие новости: во Франции в реанимации в настоящее время находятся на 82 пациента меньше, чем в среду, сообщает «Евроньюс».

Президент Франции Эммануэль Макрон провел в четверг встречи с представителями научного сообщества. Ожидается, что в понедельник он объявил о продлении карантина в стране.

Генеральный директор Управления здравоохранения страны Жером Саломон подчеркнул: «Первые признаки замедления темпов пандемии связаны с тем, что вы соблюдаете карантинные меры, и я вас за это искренне благодарю. Важно сохранять бдительность, чтобы защитить наших близких, наши семьи. Самоизоляция помогает остановить распространение инфекции».

В Италии также снижается число госпитализаций. 67% всех больных находятся на домашнем лечении. Вместе с тем число умерших в четверг – 610 – возросло по сравнению с предыдущим днем, а суточный показатель новых заражений все еще остается высоким – было выявлено 4204 случая. В среду эти цифры были 542 и 3836 соответственно. По-прежнему главный очаг эпидемии сохраняется в северной области Ломбардия, напоминает «Евроньюс».

Рим, Париж, Елена Васильева

Рим, Париж. Другие новости 10.04.20

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