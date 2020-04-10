Экономический кризис может спровоцировать в Италии новые проблемы с мафией

Публикации за 10.04.20

Кризис, спровоцированный коронавирусом и карантином с остановкой экономики Италии, может породить другую проблему – возрождение мафии. Как сообщает «Евроньюс», южная Италия уже подает тревожные сигналы, население стремительно нищает, некоторым людям уже нечего есть6 потому что закончились деньги.

«Палермо полностью изменился и больше не управляется мафией. Мне не хочется думать, что-за недопонимания со стороны центрального правительства мафиозные организации получат возможность взять под контроль бизнес и использовать в своих целях недовольство людей как на севере, так и на юге страны», – рассказал мэр Палермо Леолука Орландо.

По данным Национального института статистики, каждый четвёртый сицилиец живёт за чертой бедности. В Ломбардии этот показатель менее 10%. Жители Юга опасаются, что нищих станет ещё больше. О новых бедняках рассказывает представитель ассоциации Caritas Джузеппе Парруццо: «Они не смотрят вам в глаза, они просто приходят, берут еду и уходят. Им стыдно, они не привыкли ни о чём просить, они всегда зарабатывали себе на жизнь. Теперь они оказались в совершенно другой ситуации. Их жизнь перевернулась с ног на голову».

Небогатый юг в последнее время стал источником трудовых мигрантов для более обеспеченного севера. Теперь же, с началом пандемии, всё больше людей здесь жалуется, что им не хватает на еду. Житель Сицилии Сальваторе Кинни говорит, что старается есть меньше: «Я ем два раза в день. Обычно это макароны на обед, а на ужин мы печём что-то себе из муки. Мы едим либо пиццу, либо пьядину, но обычно мы используем дешёвые ингредиенты – вроде лука, перца, помидоров. Мы не используем ветчину, салями или холодную мясную нарезку, – мы просто не можем себе это позволить».

Правительство Италии направило финансовую помощь в каждый муниципалитет страны, но мэр Палермо Леолука Орландо, объясняет, что эти деньги ушли на реализацию первой части чрезвычайной программы и на смягчение социальной напряжённости. В ближайшие недели, по его словам, потребует больше средств.

Рим, Елена Васильева

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