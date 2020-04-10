Карантин в Италии продлится до 3 мая

Публикации за 10.04.20

В Италии продлен срок карантина. Экономика страны будет остановлена (кроме жизненно важных отраслей и сфер), а жители заперты в своих домах до 3 мая 2020 года. Решение об этом было принято правительством страны.

Кроме того, с учетом грядущей Пасхи в, правительство спустили в регионы указание тщательнее следить за тем, чтоб сидящие в изоляции итальянцы не нарушали карантин и не пытались устраивать праздничные мероприятия в своих домах с участием родни и соседей.

Отметим, что за последние 24 часа в Италии погибло от коронавируса 610 человек. 67 процентов заболевших проходят лечение на дому.

Правительство Италии уже приступил к разработке плана выхода из карантина. Он будет реализовываться в несколько этапов, чтобы избежать второй волны пандемии коронавируса.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.04.20

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