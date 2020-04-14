ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 14.04.20

Итальянцам выписали 42 тысячи штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные

Итальянцам выписали 42 тысячи штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные

МВД Италии отчитались от десятках тысях штрафов, выписанных гражданам за то, что в пасхальные праздники они нарушили карантин. В общей сложности в перидо с субботы на понедельник было наказано 42 тысячи человек.

Только в понедельник было выписанл 16 тысяч 545 штрафов за нарушение самоизоляции. Это самая высокая ежедневная цифра, зафиксированная министерством с момента введения в Италии карантина в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

Италия была первой страной за пределами материкового Китая, которая ввела строгие ограничения для предотвращения распространения вируса. К присмотру да гражданами привлечена не только полиция, но и армия.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 14.04.20

Смертность от Covid-19 в странах, привитых БЦЖ, почти в шесть раз ниже, чем в не привитых. / Италия начинает шестую неделю коронавирусного карантина. / В Италии и Франции упала суточная смертность от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter