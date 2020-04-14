Итальянцам выписали 42 тысячи штрафов за нарушение карантина в пасхальные выходные

Публикации за 14.04.20

МВД Италии отчитались от десятках тысях штрафов, выписанных гражданам за то, что в пасхальные праздники они нарушили карантин. В общей сложности в перидо с субботы на понедельник было наказано 42 тысячи человек.

Только в понедельник было выписанл 16 тысяч 545 штрафов за нарушение самоизоляции. Это самая высокая ежедневная цифра, зафиксированная министерством с момента введения в Италии карантина в связи со вспышкой коронавируса нового типа.

Италия была первой страной за пределами материкового Китая, которая ввела строгие ограничения для предотвращения распространения вируса. К присмотру да гражданами привлечена не только полиция, но и армия.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 14.04.20

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