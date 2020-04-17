В Италии падает число заражений Covid-19

Публикации за 17.04.20

В Италии число новых случаев заражения за сутки вновь выросло до почти 3 800, но показатель суточной смертности немного снизился. Продолжает снижаться и число пациентов в отделениях интенсивной терапии. Хороших результатов удаётся достичь медикам Болоньи куда коронавирус пришёл на полтора месяца позже, чем в Ломбардию: врачи учли опыт своих коллег и сразу же строго изолировали пациентов с COVID-19, сообщает «Евроньюс».

В четверг итальянская полиция пресекла очередную попытку нажиться на пандемии, конфисковав 400 000 масок, которые хотели провезти контрабандой.

Всего на Апеннинах жертвами коронавируса стали уже более 22 170 человек, инфицированы 168 941.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 16.04.20

Во Франции сильно выросла суточная смертность от коронавируса, а в Италии – небольшое падение. / Стал известен нулевой пациент с коронавирусом в России. / Почти три миллиона французских детей из-за карантина недоедают. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»