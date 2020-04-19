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Публикации за 19.04.20

Российские военные продезинфицировать ещё один дом престарелых в Италии

Российские военные продезинфицировать ещё один дом престарелых в Италии

Военные специалисты из России и Италии продезинфицировали дома для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло,

«Российские военные специалисты совместно с военнослужащими подразделений РХБ-защиты вооружённых сил Италии провели дезинфекцию в домах для пожилых людей в двух пансионатах городов Серина и Верделло», – цитирует пресс-службу российского Минобороны РИА «Новости».

Отмечается, что мэр Верделло провинции Бергамо Фабио Моссале на встрече российских и итальянских специалистов в доме для людей с ограниченными возможностями Instituto delle Figlie di Santa Maria Della Divina Provvidenza поблагодарил российских военнослужащих за помощь в дезинфекции.

«Работа ваших специалистов очень профессиональна и эффективна. Это уже второй подобный дом, в который приезжают ваши специалисты, и мы видим, что в предыдущем доме инвалидов после проведённой дезинфекции значительно улучшилась ситуация, и заболеваемость снизилась», – приводятся в сообщении Минобороны слова Моссале.

Всего российскими военными специалистами и врачами совместно с итальянскими военными проведена полная дезинфекция пансионатов для пожилых людей в более чем 62 населенных пунктах Ломбардии. Обработаны 68 зданий и сооружений, более 600 тысяч квадратных метров внутренних помещений и более 80 тысяч квадратных метров дорог.

Берегамо, Елена Васильева

Берегамо. Другие новости 19.04.20

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