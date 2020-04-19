В Италии пандемию сравнили со Второй мировой войной – Covid-19 оказалась страшней

Публикации за 19.04.20

В Италии прорисовывается тенденция к снижению поступлений в отделения интенсивной терапии больных с коронавирусом. На сегодняшний день их 2733, на 79 меньше, чем за истекшие сутки. Как сообщает агенство ansa.it, большая часть больных – 947 – госпитализированы в Ломбарди и их на 24 меньше, чем сутки назад.

За время пандемии в Италии умерло 23227 человек, в том числе 482 за последние сутки.

Увеличение числа пациентов с коронавирусом на текущий момент ​​сконцентрировано почти исключительно в Ломбардии: из 809 больных по всей Италии 761 – зарегистрированы именно в этом регионе.

Итальянский комиссар по чрезвычайной ситуации в здравоохранении Доменико Аркури сравним пандемию со Второй мировой войной: «В период между 11 июня 1940 года и 1 мая 1945 года в Милане 2000 гражданских лиц погибли в результате военных действий. Это данные за 5 лет. За два месяца в Ломбардии за от коронавируса погибло 11 851 человек, в 5 раз больше. Это шок... мы переживаем великую трагедию, мы еще не победили».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 19.04.20

Российские военные продезинфицировать ещё один дом престарелых в Италии. / Из-за коронавируса европейцам стало не до беженцев. / Британские учёные: пандемия Covid-19 началась не в Ухане и не в декабре. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»