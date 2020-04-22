В Италии за сутки выписано из больниц почти 3 тысячи излечившихся от Covid-19

Публикации за 22.04.20

В Италии от коронавируса скончались еще 534 человека, общее число жертв эпидемии – 24648. Такие данные распространил во вторник Департамент гражданской защиты. Как отмечается в сообщении, за минувшие сутки зарегистрировано рекордное число излечившихся – 2 723 человека, а также самое низкое число пациентов с коронавирусом в отделениях интенсивной терапии – 2 471.

Общее число инфицированных с начала пандемии достигло 183 957, а 2 729 человек больше, чем в понедельник, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

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