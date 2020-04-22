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Публикации за 22.04.20

Отель в Италии подал в суд на Минздрав Китая

Отель в Италии подал в суд на Минздрав Китая

Итальянский отель De La Poste требует выплаты компенсации за вынужденный простой из-за пандемии коронавируса. Ответчиком выступает Министерство здравоохранения КНР.

Гостиница расположена на горнолыжном курорте в итальянских Альпах, пишет Libro Quotidiano. Руководство отеля подало иск в суд Беллуно. Китайский Минздрав обвиняют в том, что он не уведомил ВОЗ о новом коронавирусе, а также опоздал с проверкой граждан, выезжающих за границу.

В результате гостиница закрылась 12 марта, в разгар горнолыжного сезона. Всех сотрудников уволили, а также расторгли контракты с поставщиками. Меру ответственности для ответчика установит суд.

Напомним, Италия стала второй страной, где была зафиксирована вспышка Covid-19. В настоящее время государство находится на третьем месте по числу зараженных. По последним данным, всего в Италии подтверждены 183 957 случаев заражения коронавирусом, 24 648 заболевших умерли.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 22.04.20

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