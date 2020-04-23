Врачи описали нетипичные признаки Сovid-19 у пожилых людей

Публикации за 24.04.20

Пожилые люди с Covid-19 могут выдавать несколько «нетипичных» симптомов заболевания.

Covid-19 обычно сигнализируется тремя симптомами: лихорадкой, постоянным кашлем и одышкой. Но пожилые люди – возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от этого состояния – могут не иметь ни одной из этих характеристик, сообщает CNN.

Вместо этого пожилые могут казаться как бы «выключенными», отрешенными – они не ведут себя как обычно, могут много спать, могут перестать есть, потерять дезориентацию, впасть в апатию.

«Пожилые люди и с другими болезнями выдают нетипичные симптомы, это же самое происходит и с Covid-19», – подтвердила доктор Камил Воган, начальник отдела гериатрии и геронтологии в университете Эмори.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 23.04.20

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