ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 24.04.20

Врачи описали нетипичные признаки Сovid-19 у пожилых людей

Врачи описали нетипичные признаки Сovid-19 у пожилых людей

Пожилые люди с Covid-19 могут выдавать несколько «нетипичных» симптомов заболевания.

Covid-19 обычно сигнализируется тремя симптомами: лихорадкой, постоянным кашлем и одышкой. Но пожилые люди – возрастная группа, наиболее подверженная риску тяжелых осложнений или смерти от этого состояния – могут не иметь ни одной из этих характеристик, сообщает CNN.

Вместо этого пожилые могут казаться как бы «выключенными», отрешенными – они не ведут себя как обычно, могут много спать, могут перестать есть, потерять дезориентацию, впасть в апатию.

«Пожилые люди и с другими болезнями выдают нетипичные симптомы, это же самое происходит и с Covid-19», – подтвердила доктор Камил Воган, начальник отдела гериатрии и геронтологии в университете Эмори.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 23.04.20

ВОЗ: до половины умерших от коронавируса в Европе были обитателями домов престарелых. / Отель в Италии подал в суд на Минздрав Китая. / В Италии за сутки выписано из больниц почти 3 тысячи излечившихся от Covid-19. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter