Сицилия намерена вернуть туристов на свои курорты с помощью компенсации стоимости билетов, проживания в гостиницах и бесплатных музеев

Публикации за 27.04.20

После кризиса, связанного с короновирусной инфекцией, Сицилия попробует вернуть на свои курорты туристов. Для них разрабатывается целая система скидок и бонусов.

Как сообщает газета Daily Mail, гостям острова могут вернуть половину стоимости билетов, сделать бесплатной каждую третью ночь в отеле и бесплатных билетов в музеи.

В Италии на туризм приходится около 13 процентов валового внутреннего продукта, но экономика потеряла около миллиарда евро в марте и апреле из-за коронавируса. Поэтому на Сицилии власти попытаются дать толчок развитию туризма, частично покрывая расходы посетителей.

В Италии также прорабатываются варианты как разграничить места на пляжах так, чтобы между отдыхающими было не менее двух метров расстояния – это может сдержать распространение коронавирусной инфекции. А итальянская компания Nuova Neon Group 2 уже представила на рынке специальные заграждения из плексигласа, внутри которых можно вместить двух человек с шезлонгами и зонтиком.

Италия является одной из стран, наиболее пострадавших от коронавируса в мире, сильнее всего пандемия затронула север страны. По количеству смертей Италия находится на втором месте в мире после США.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 27.04.20

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