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Публикации за 28.04.20

Ла Скала откроет сезон в сентябре – будет исполнен «Реквием» Верди по погибшим от Covid-19

Ла Скала откроет сезон в сентябре – будет исполнен «Реквием» Верди по погибшим от Covid-19

Всемирно известный театр Ла Скала в Милане возобновить работу после коронавирусного карантина в сентябре этого года. Как сообщает агентство ansa.it, открыть сезон решено символически – прозвучит «Реквием» Джузеппе Верди. Именно этим произведением открыла сезон Ла Скала 11 мая 1946 года – после завершения Второй Мировой войны. Театру понадобилась тогда масштабная реконструкция и «Реквием» стал символом возрождения после большой мировой трагедии.

Отметим, что выбранное для исполнения произведение Верди –

единственное крупное, написанное не в оперном жанре. Оно вошло в историю музыки как самое театральное воплощение традиционной церковной заупокойной службы.

Сегодня «Реквием» – это дань памяти жертвам Covid-19, режиссером постановки является Риккардо Шайи. После премьеры в Ла Скала, «Реквием» повторят так же в Бергамо и Брешии, двух наиболее пострадавших от коронавируса городах, где умерли тысячи человек.

Милан, Елена Васильева

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