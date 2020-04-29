Италия обновила статистику: от Covid-19 умерло более 27 тысяч человек

Публикации за 29.04.20

Более 27 тысяч человек умерло в Италии в пандемию корнавируса нового типа. Как сообщает итальянское агентство гражданской защиты, точное число погибших составляет 27 682 человек, все они имели положительный тест на Covid-19.

Общее число инфицирований коронавирусом на Аппенинах составляет 203 591человек. В этот показатель включены все умершие от болезни и все выздоровевшие.

По данным Национального института здравоохранения Италии, более 20 000 работников здравоохранения были заражены коронавирусом. Точного числа погибших нет – пока речь о 153 сотрудниках медицинских учреждений.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 29.04.20

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