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Публикации за 04.05.20

Итальянская вакцина от Covid-19 показала свою эффективность на мышах

Итальянская вакцина от Covid-19 показала свою эффективность на мышах

Разрабатываемая итальянской компанией Takis вакцина от нового коронавируса успешно испытана на мышах. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на сообщение компании.

Вакцина была протестирована в лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Испытания показали, что вакцина заблокировала развитие коронавируса в организме мышей.

Теперь предстоит провести тестирование на людях. Однако, как ожидается, подобные испытания стартуют не раньше осени. До этого вакцина будет доработана.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин от коронавируса нового типа 9 разработок российских специалистов. В частности, ВОЗ включила шесть препаратов, созданных специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор», одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток, еще два перспективных препарата созданы компанией «БИОКАД».

Всего на сегодняшний день в перечне ВОЗ насчитывается 83 препарата. Из них 77 проходят доклинические испытания, шесть находятся в стадии клинических исследований на людях. Испытания российских разработок на добровольцах пока не проводятся.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 04.05.20

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