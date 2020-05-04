Итальянская вакцина от Covid-19 показала свою эффективность на мышах

Публикации за 04.05.20

Разрабатываемая итальянской компанией Takis вакцина от нового коронавируса успешно испытана на мышах. Об этом сообщает ANSA со ссылкой на сообщение компании.

Вакцина была протестирована в лаборатории Национального института инфекционных заболеваний имени Ладзаро Спалланцани в Риме. Испытания показали, что вакцина заблокировала развитие коронавируса в организме мышей.

Теперь предстоит провести тестирование на людях. Однако, как ожидается, подобные испытания стартуют не раньше осени. До этого вакцина будет доработана.

Ранее сообщалось, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) включила в перечень перспективных вакцин от коронавируса нового типа 9 разработок российских специалистов. В частности, ВОЗ включила шесть препаратов, созданных специалистами Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии Роспотребнадзора «Вектор», одна разработка принадлежит Санкт-Петербургскому НИИ вакцин и сывороток, еще два перспективных препарата созданы компанией «БИОКАД».

Всего на сегодняшний день в перечне ВОЗ насчитывается 83 препарата. Из них 77 проходят доклинические испытания, шесть находятся в стадии клинических исследований на людях. Испытания российских разработок на добровольцах пока не проводятся.

Рим, Наталья Петрова

Рим. Другие новости 04.05.20

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