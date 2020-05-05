За два месяца карантина итальянцы набрали примерно два лишних кг

Публикации за 06.05.20

После нескольких недель в карантине итальянцы набрали в среднем по 2 кг лишнего веса. Сказались малоподвижный образ жизни и злоупотребление углеводами как источника получения быстрого удовлетворения и удовольствия от еды.

Как сообщает агенство ansa.it, за два месяца сидения дома итальянцы увеличили на 150 процентов потребление муки и манки, на 14 процентов стали больше есть хлеба, крекеров и готовых хлебных палочек, на 7 процентов – больше пасты и ньюкков, на 38 процентов – готового теста и пицц, на 37 процентов потребляли больше масла для жарки, жира и т.д.

После ослабления карантина, когда людям разрешили индивидуальные прогулки и тренировки на свежем воздухе, до 47 процентов итальянцев, принявших участие в соцопросе, заявили, что намерены заняться собой и вернуть докарантинную форму с помощью упражнений и бега. Кроме того, итальянцы также намерены увеличить потребление полезных овощей, фруктов и бобовых.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.05.20

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