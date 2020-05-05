ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 05.05.20

Итальянцы на карантине стали покупать больше яиц, масла и муки

Итальянцы на карантине стали покупать больше яиц, масла и муки

Траты итальянцев, два месяца просидевших в карантине из-за Covid-19, выросли. Как сообщает агенство ansa.it, в первом квартале этого года расходы на питание у семей выросли на 7 процентов.

Это самое сильное изменение в структуре трат итальянцев за последние десять лет. В продуктовой корзине перечислены три лидера покупок: это яйца с рекордными продажами в 14%, масло и производные зерновых (мука, семолина и т.д.) с ростом покупок на 8 %.

Исследование спроса в Италии показало, что в марте 2020 года потребление домашних хозяйств увеличилось на 18%, что и привело к росту трат в первом квартале.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 05.05.20

Французские врачи утверждают, что Covid-19 циркулировал в Европе с декабря 2019 года. / ЕС выделяет миллиард евро на вакцину и поиск лечения от Covid-19. / Итальянская вакцина от Covid-19 показала свою эффективность на мышах. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter