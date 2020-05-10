ItalianoРусский
■■■

Италия

■■■■■■■■■

,

Публикации за 10.05.20

В Бергамо, где фиксировалась одна из тяжелейших вспышек Covid-19, снимают карантин

В Бергамо, где фиксировалась одна из тяжелейших вспышек Covid-19, снимают карантин

Итальянский город Бергамо, почти всю весну бывший эпицентром вспышки коронавируса, перестраивается на новую фазу – карантин постепенно отменяется.

С начала недели условия самоизоляции там были немного смягчены. Но автомобилисты должны документально доказать, почему решили сесть за руль. Для контроля действуют дополнительные пропускные пункты, сообщает «Евроньюс».

Ношение защитных масок – обязательно. За ее отсутствие полагается штраф в размере 400 евро или больше.

Несмотря на относительную свободу передвижения, многие жители Бергамо ощущают себя в заточении и страдают от нехватки былых привычных радостей Но звук сирен скорой помощи все еще напоминает населению об опасности коронавируса – больные продолжают поступать в больницы, но уже не в том объёме, как в начале вспышки. Пока ситуация в больницах остается напряженной. Но и больницы, и аптеки уже не испытывают нехватки средств индивидуальной защиты, включая маски, дезинфицирующие средства и медицинские кислородные баллоны.

Бергамо, Елена Васильева

Бергамо. Другие новости 09.05.20

У больных Covid-19 на седьмые сутки может внезапно развиться осложнение. / За два месяца карантина итальянцы набрали примерно два лишних кг. / Итальянцы на карантине стали покупать больше яиц, масла и муки. Читать дальше

© 2020, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2020. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Главный редактор: Румянцева Полина Сергеевна
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2020. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Top.Mail.Ru Яндекс.Метрика
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Flag Counter