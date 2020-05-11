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Италия

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Публикации за 11.05.20

В Италии жалуются и дефицит и дороговизну масок, перчаток и санитайзеров

В Италии жалуются и дефицит и дороговизну масок, перчаток и санитайзеров

В Италии не во всех аптеках можно купить маски, резиновые перчатки и средства для дезинфекции. Как сообщает новостной портал ansa.it, в римских аптеках можно купить маски по адекватным ценам, а, к примеру, в Милан и Турин их не привезли.

Есть большие вопросы и к поставкам латексных печаток и санитайзеров – в некоторых торговых точках их просто нет. В других они продаются по ценам, во много превышающим докарантинные.

Как рассказал представитель фармацевтической отрасли Роберто Тобеа, стоимость латексных или нитриловых перчаток за последние несколько месяцев после пандемии Covid-19 увеличилась втрое или в четыре раза. Поставщики подняли цены на продукцию, а старые запасы закончились.

Напомним, в Италии приступили к постепенному выходу из карантина. Ношение масок в общественных местах и на транспорте – обязательно. В разы подскочил и спрос на средства дезинфекции и перчатки. Они нужны выходящим из карантина предприятиям, магазинам, кафе и т.д.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 11.05.20

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