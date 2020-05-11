В Италии впервые с начала марта в интенсивной терапии лежит меньше тысячи человек

Публикации за 11.05.20

В Италии ситуация с коронавирусом нового типа постепенно улучшается. По данным Итальянского агентства гражданской защиты населения, в понедельник число больных Covid-19 в отделениях интенсивной терапии в стране сократилось до 999.

Впервые с 10 марта число пациентов отделения интенсивной терапии Covid-19 на Аппенинах ниже 1000 человек.

Увеличение общего числа случаев Covid-19 (включая случаи смерти и выздоровления) также является самым низким с 4 марта, что свидетельствует о снижении числа новых инфекций. Общее количество случаев увеличилось на 744 за последние 24 часа – теперь их 219 814.

Проходят лечение по данным на понедельник 82 488 человек, то есть на 836 меньше, чем днем ​​ранее. Вылечилось – 106 587 человек.

За последние 24 часа от последствий коронавируса погибло 179 человек, а всего с начала пандемии на Аппенинах умерло 30 739 человек.

Рим, Елена Васильева

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