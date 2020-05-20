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Италия

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Публикации за 20.05.20

101 мафиози получал от государства деньги как безработный бедняк

101 мафиози получал от государства деньги как безработный бедняк

Калабрийская финансовая гвардия, проведя проверки выплат для беднейших слоев населения, обнаружила в списках получателей 101 мафиози из клана Ндрангета.

Все данные были обобщены и переданы в Итальянский институт социального обеспечения (INPS), который отменит получение денег для этих людей. По данным сайта Rainews, общая стоимость уже предоставленной денежной помощи оценивается в более чем полмиллиона евро. Мафиози получили бы еще полмиллиона евро, если бы мошенничество не было обнаружено.

Денежная помощь до 780 евро в месяц представляется государством людям, которые нуждаются и долгое время не могут найти работу.

В обмен на это получатели должны выполнять общественные работы, посещать тренинги и занять в перспективе одну из трех вакансий, соответствующих их квалификации. Выплаты можно получать в течение 18 месяцев, после чего заявка должна быть подана повторно.

Отметим, что Калабрия – беднейшая провинция Италии, а Ндрангета – крупная преступная группировка, царящая в ней. Доходы от деятельности клана оцениваются в десятки миллиардов евро.

Рим, Елена Васильева

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