В Италии может быть больше погибших от коронавируса, чем сообщает статистика

Публикации за 21.05.20

Число умерших от последствий вызываемого новым коронавирусом заболевания в Италии может быть больше официальных данных, публикуемых департаментом гражданской защиты, сообщает «Евроньюс».

Национальный институт социального обеспечения Италии подготовил доклад. в котором показатели ежегодной сезонной статистики сравниваются с периодом нынешней эпидемии. В январе и феврале в Италии было зарегистрировано на 10 148 летальных исходов меньше, чем в предыдущие пять лет.

В марте и апреле по оценкам департамента гражданской защиты от последствий Covid-19 умерли почти 28 тысяч человек. Но по данным Национальнгого института социального обеспечения, в этот период скончались почти на 47 000 человек больше, чем прогнозировалось.

В институте отмечают, что разница в 20 тысяч объясняется бушевавшей в начале весны эпидемией коронавирусной инфекцией. При этом в провинциях Бергамо, Брешиа, Кремона, Лоди и Пьяченца уровень смертности вырос на 200%, а в целом на северо-западе Италии показатель увеличился более чем на 50%.

Эксперты полагают, что отчетам департамента гражданской защиты не стоит доверять: в частности, в них учитываются только летальные исходы с подтвержденным тестом на коронавирус.

В начале мая о заниженных данных смертности от Covid-19 заявил также Национальный институт статистики Италии, сообщает «Евроньюс».

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 20.05.20

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