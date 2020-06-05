В Италии восстановят затопленную деревню-призрак

Публикации за 05.06.20

В Италии хотят осушить озеро Вальи, чтобы восстановить деревню, построенную в XII веке. Власти считают, что это привлечет в регион больше туристов.

Деревню Фабрике ди Кареджине в Тоскане затопили в 1946 году при строительстве плотины для гидроэлектростанции. Все здания скрылись под водой. В деревне есть каменные дома, кладбище, мост и церковь.

Примерно раз в 10-15 лет воду сбрасывают для технического обслуживания, тогда древние строения появляются над поверхностью озера. Это место облюбовали туристы. Последний раз деревню видели в 1994 году.

С 2015 года местные власти настаивают на осушении озера, пишет CNN. Они надеются восстановить древнее поселение и сделать туристическим объектом. Не исключено, что это произойдет уже в следующем году.

Рим, Зоя Осколкова

Рим. Другие новости 01.06.20

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