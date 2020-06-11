премеьра иИтали вызывают на допрос в прокуратуру – рассказать о пандемии коронавируса

Публикации за 11.06.20

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте идет на допрос в прокуратуру Бергамо. Его вызвали в рамках расследования обстоятельств распространения пандемии коронавируса, которая больнее всего ударила по северу страны, в том числе по Бергамо. Сам глава правительства уже подтвердил, что в пятницу даст показания и «надлежащим образом сообщит обо всех известных ему фактах». Как сообщает «Евроньюс», Конте уверяет, что не испытывает по поводу посещения прокуратуры никакого беспокойства.

На допрос вызвали также главу МВД Италии Лучиану Ламоргезе и министра здравоохранения Роберту Сперанцу. Все они проходят по делу в качестве свидетелей. Им предстоит ответить на вопросы о том, как принимались решения о борьбе с коронавирусом, в частности, о закрытии городов на карантин и о мерах изоляции.

Разбирательство инициировало объединение родственников жертв пандемии в провинции Бергамо, которая стала одним из крупнейших очагов распространения инфекции. Они полагают, что правительство слишком поздно приняло решение о включении в красную зону городов Нембро и Альдзано, несмотря на раннее обнаружение там первых случаев COVID-19. Заявители связывают это с нежеланием властей останавливаться крупные промышленные центры. В жалобах говорится и о плохой организации медицинской помощи, в частности, о том, что больным отказывали в госпитализации, пока у тех не появлялись серьёзные проблемы с дыханием.

В правительстве Италии настаивают, что карантин должна была вводить администрация региона. В Бергамо, в свою очередь, говорят, что до 8 марта этим занимался кабинет министров.

С начала пандемии в Италии подтверждены свыше 235 тысяч случаев COVID-19, большинство из них – на севере страны. Жертвами пандемии признаны более 34 тысяч человек.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 11.06.20

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