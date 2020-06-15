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Публикации за 15.06.20

Италия, Франция, Германия и Нидерланды покупают 400 миллионов доз вакцины от коронавируса

Италия, Франция, Германия и Нидерланды покупают 400 миллионов доз вакцины от коронавируса

Италия, Франция, Германия и Нидерланды подписали соглашение с британско-шведской фармацевтической компанией AstraZeneca на поставку 400 миллионов доз вакцины от коронавируса. Первые партии препарата должны поступить заказчикам до конца нынешнего года.

Об этом на своей странице в «Фейсбуке» сообщил министр здравоохранения Италии Роберто Сперанца. Он уточнил, что речь идет о разработках Оксфордского университета. В настоящее время идут испытания вакцины, которые завершатся осенью, сообщает «Евроньюс».

АstraZeneca так же получила заказы из Великобритании и США, и заключила соглашение с Глобальной коалицией по инновациям для предупреждения эпидемий и Глобальным альянсом по вакцинам и иммунизации о производстве и поставках 300 миллионов доз вакцины.

По данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения новым коронавирусом в мире превысило 7 миллионов 550 тысяч. От COVID-19 скончались более 423 тысяч заболевших.

Рим, Елена Васильева

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