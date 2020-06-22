В Италии зарегистрирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с начала пандемии

Публикации за 22.06.20

В Италии зарегистрирован самый низкий показатель смертности от коронавируса с начала марта текущего года, когда в стране официально началась пандемия.

По данным Агентства гражданской защиты населения, за последние 24 часа в стране было зарегистрировано 24 новых случая смерти пациентов, заболевших Covid-19.

По данным Университета Джона Хопкинса, в Италии сейчас зарегистрировано 238 тысячи 499 случаев заболевания и 34 тысячи 634 случая смерти от коронавируса.

На сегодняшний день лечение от коронавирусной инфекции получает 21 тысяча человек.

Рим, Елена Васильева

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