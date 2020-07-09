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Италия

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Публикации за 09.07.20

Итальянская мафия несколько лет успешно выпускала и продавала свои облигации

Итальянская мафия несколько лет успешно выпускала и продавала свои облигации

Итальянская мафия выпускала собственные облигации. Согласно данным газеты Financial Times, за последние 5 лет – c 2015 по 2019 годы – калабрийская группировка «Ндрангета» смогла отмыть около 1 млрд евро на международном фондовом рынке.

По данным британского издания, которое ссылается на документы, оказавшиеся в его рапоряжении, схема выглядела следующим образом: компании, как позже выяснилось подставные, выпускали облигации и продавали их различным инвестиционным фондам. Вот только обеспечивались ценные бумаги поступлениями от криминальной деятельности мафиозных кланов.

«Я думаю, что это только верхушка айсберга. Не секрет, что мафиозные группировки часто пользуются услугами специалистов, которые хорошо знают международное право или, как в данном случае, финансовые рынки. Таким образом калабрийская мафия и смогла провернуть операции с ценными бумагами. Уверен, что инвесторы больше внимания уделяли высокой доходности этих бумаг, а остальными аспектами интересовались уже в меньшей степени», – рассказал в интервью «Евроньюс» Эрнесто Савоной, возглавляющим исследовательский центр TRANSCRIME.

По данным источников FT, речь идет об облигациях, которые выпускались на основе пулов неоплаченных счетов, выставленных государственным учреждениям здравоохранения Италии компаниями-поставщиками медицинских услуг. Некоторые из активов принадлежали подставным компаниям «Ндрангеты» и использовалось для отмывания денег.

Рим, Елена Васильева

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