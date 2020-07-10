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Публикации за 10.07.20

Коронавирус может проникать через плаценту к плоду

Коронавирус может проникать через плаценту к плоду

Коронавирус может проникать через плаценту от беременной женщины к ее плоду. Об этом говорится в новом исследовании, проведенном в Италии. Результаты его были озвучены на конференции организованной Международным обществом по СПИДу. Исследование проводилось сотрудниками Миланского университета.

Они изучили 31 женщину, инфицированную коронавирусом во время пандемии коронавируса в Италии. По крайней мере, у двоих детей при рождении были положительные тесты на коронавирус.

«Вирус был обнаружен в плаценте и в пуповинной крови, во влагалище беременной женщины и в молоке», – написали исследователи в кратком изложении своей работы. «Это первый звонок, который должен повысить осведомленность о теме, которая не очень хорошо изучена», – отметили представители Миланского университета.

Плаценты в изучаемых случаях также были воспалены – это явный признак инфекции. В крови пуповины одного из новорожденных были антитела, указывающие на недавнюю инфекцию. Эти типы антител обычно не передаются от матери к ребенку, поэтому они указывают на то, что плод был напрямую инфицирован.

К счастью, женщины заразились на поздних сроках беременности, поэтому вряд ли вирус повлиял бы на развитие детей, сообщает CNN.

Рим, Елена Васильева

Рим. Другие новости 10.07.20

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